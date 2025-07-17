الخميس 22 محرم 1447 ﻫ - 17 يوليو 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

تزوير ومخدرات.. قوى الأمن: توقيف مطلوبَين للقضاء

منذ ساعتين
آخر تحديث: 17 - يوليو - 2025 5:06 مساءً
الموقوفان: د. ش. (من مواليد 1985، لبناني الجنسية) وز. ح. (من مواليد 1975، لبناني الجنسية)

الموقوفان: د. ش. (من مواليد 1985، لبناني الجنسية) وز. ح. (من مواليد 1975، لبناني الجنسية)

A A A
طباعة المقال

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي – شعبة العلاقات العامّة، البلاغ الآتي:

في سياق المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لتوقيف المطلوبين للقضاء على كل الأراضي اللبنانية، وضمن الخطّة الأمنيّة التي أعدّتها وحدة الشرطة القضائية لتحقيق هذا الهدف، تمكّنت قوة من المجموعة الخاصة التابعة للوحدة المذكورة في عاليه، بتاريخ 8-7-2025، من توقيف المدعو: د. ش. (من مواليد 1985، لبناني الجنسية) مطلوب بجرائم سرقة، وسلب، ومخدرات.

كما أوقفت دورية أخرى من المجموعة ذاتها، بتاريخ 14-7-2025 في العبودية، المدعو: ز. ح. (من مواليد 1975، لبناني الجنسية)، المطلوب للقضاء بجرم التزوير.

أُودِع الموقوفان لدى المراجع المعنية، لإجراء المقتضى القانوني بحقهما، بناء على إشارة القضاء المختص.

    المزيد من أخبار لبنان

    التيار الوطني الحر
    الوطني الحر يعلق على وقف تنفيذ ضريبة على المحروقات
    المجلس التنفيذي لـ"مشروع وطن الإنسان"
    مشروع وطن الإنسان: قوّة لبنان في وحدة أبنائه تحت راية الدولة
    النبطية
    لضبط ظاهرة الدراجات النارية المخالفة.. إليكم هذا التعميم

    الأكثر قراءة

    حكمت الهجري
    بعد رفض الهجري لوقف إطلاق النار في السويداء.. كيف رد الشيخ يوسف جربوع؟
    النائب أحمد الخير
    بالفيديو.. إشكال كبير داخل المجلس بين أحمد الخير وسليم عون
    قوى الأمن الداخلي
    بالأسماء… تشكيلات جديدة في قوى الأمن الداخلي