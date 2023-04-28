تساؤلات للمحقّقين الأوروبيّين عن وزير المال: يحمي سلامة ويعرقل العدالة؟

ذكرت “نداء الوطن” أن محققًا أوروبيًا ماليًا، توقّف أمس أمام العرقلة الحاصلة للعدالة، وسأل عن وزير المالية يوسف خليل ودوافعه وصولاً إلى من يقف وراءه في موقفه، كما سأل ماذا يعني أنّه “وزير الثنائي”؟!

إضافة إلى أسئلة للمحققين الأوروبيين عمومًا عن أنباء متداولة عن أن خليل لن يمثل أمام المحققين في ظل تسريب اسمَي رئيسَي مجلسي النواب والوزراء نبيه بري ونجيب ميقاتي في هذا السياق المحتمل لعرقلة العدالة أيضًا.

ويفترض بالقاضي شربل أبو سمرا أن يبلغ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بما وصله رسميًا لجهة استدعاء القاضية الفرنسية أود بوريسي له في 16 أيار المقبل، علمًا بأن تسريبات أشارت إلى إمكان الادعاء عليه في ذلك الموعد المضروب، ما يرجح عدم سفره إلى باريس، مع تسلّحه بدفوع ومبررات وأعذار، بينها أن ملاحقته في لبنان والخارج تتطلب إذنًا من وزير المالية يوسف خليل. وهذا ما قبل به القضاء اللبناني أمس لجهة عدم أحقية هيئة القضايا التقدم بادّعاء على سلامة لكونها لم تحصل على إذن من وزارة المالية. فردت رئيسة الهيئة هيلانة اسكندر بأنها ليست بحاجة لذلك الإذن.