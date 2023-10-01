الأحد 16 ربيع الأول 1445 ﻫ - 1 أكتوبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

تساقط التفاح في جرد الضنية بسبب العاصفة

منذ دقيقة واحدة
A A A
طباعة المقال

تسببت الرياح القوية التي هبّت منذ الأوّل من أمس في الضنية في تساقط ثمار الأشجار المثمرة وخصوصًا التفاح أرضًا، وتحديدًا في مزارع وبساتين جرد مربين المنتشرة في المنطقة وصولًا إلى تخوم منطقة الهرمل المجاورة.

ونشر مزراعون على منصات وسائل التواصل الإجتماعي صورًا تظهر ثمار التفاح المختلفة وهي مرمية على الأرض بعد تساقطها، ما جعلهم يبدون مخاوف من أن يؤدي اقتراب عاصفة الأمطار المتوقعة في اليومين المقبلين إلى إلحاقها أضرارًا أكبر وأوسع بمواسمهم وأراضيهم الزراعية، ويكبدهم خسائر مالية كبيرة تفوق قدرتهم على التحمل في هذه الظروف المعيشية الصعبة.

    المزيد من أخبار لبنان

    توقيف - تعبيرية
    عصابة نفّذت العديد من عمليات السرقة والسلب بقوة السلاح
    حلبا
    أهالي حلبا ناشدوا معالجة العطل على مولد الكهرباء في السنترال
    وزير الأشغال علي حمية
    حمية يحذّر: قد يُعاد مشهد الفيضان على أوتوستراد الضبية

    الأكثر قراءة

    طقس لبنان
    المنخفض الجوي "الياس".. الأب إيلي خنيصر يحذر من السيناريو الأسوأ!
    العالم الهولندي فرانك هوغربيتس
    3 أيام من أكتوبر قد تحمل معها مفاجآت.. تحذير جديد لـ "هوغربيتس"!
    اقتحام أحد المصارف في لبنان
    نهب جديد من مصارف لبنان.. وخطة ولا أخطر!