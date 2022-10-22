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تسجيل إصابات بالكوليرا في فنيدق

منذ 8 دقائق
عكار العتيقة - فنيدق

عكار العتيقة - فنيدق

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عقد اجتماع طارئ في بلدية فنيدق، بعد الانتشار السريع للكوليرا في لبنان وبلدات عكارية عدة، حيث تم تسجيل حالتين في بلدة فنيدق، حضره الى رئيس البلدية الشيخ سميح عبد الحي الاستاذ محمد فيصل زكريا عن الصليب الاحمر اللبناني، ومدراء المدارس الرسمية والخاصة.

وتم التشديد على النظافة في المدارس وبين الطلاب، وكلف المدراء تطبيق هذا الاجراء “بشكل صارم”، ودعوة المواطنين كافة الى “الحذر من المياه الملوثة والخضار ايضا، كما يتوحب غسلها وتعقيمها بشكل جيد”.

وتم الاتفاق على “تشكيل لجنة طوارىء لمتابعة جميع الحالات والاحتمالات التي قد تستجد، ومتابعة الطلاب في المدارس بالتعاون مع الجهاز الاداري فيها، ورصد الحالات المشتبه فيها والابلاغ عنها، ومتابعة الحالات المصابة في المنازل، بإشراف وزارة الصحة والصليب الاحمر”.

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