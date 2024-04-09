تسجيل زيادة إضافية في أسعار الوقود اليوم.. إليكم التفاصيل

أصدرت المديريّة العامّة للنّفط التّابعة لوزارة الطاقة والمياه، صباح اليوم الثلاثاء 9نيسان 2024 جدولًا جديدًا لأسعار المحروقات.
حيث ارتفع سعر صفيحتَي البنزين 95 و98 أوكتان 11000 ليرة لبنانيّة، وارتفع سعر صفيحة المازوت 5000 ليرة، فيما انخفض سعر قارورة الغاز 2000 ليرة لبنانية.
وبموجب هذا الجدول أصبحت أسعار المحروقات السّائلة على الشّكل الآتي:
▪️صفيحة بنزين 95 أوكتان: 1753.000 ليرة لبنانية.
▪️صفيحة بنزين 98 أوكتان: 1791.000 ليرة لبنانية.
▪️صفيحة المازوت: 1563.000 ليرة لبنانية.
▪️قارورة الغاز: 935.000 ليرة لبنانية.