الثلاثاء 30 رمضان 1445 ﻫ - 9 أبريل 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

تسجيل زيادة إضافية في أسعار الوقود اليوم.. إليكم التفاصيل

منذ 22 دقيقة
أسعار المحروقات

أسعار المحروقات

A A A
طباعة المقال

أصدرت المديريّة العامّة للنّفط التّابعة ل​وزارة الطاقة والمياه​، صباح اليوم الثلاثاء 9نيسان 2024 جدولًا جديدًا لأسعار المحروقات.

حيث ارتفع سعر صفيحتَي ​البنزين​ 95 و98 أوكتان 11000 ليرة لبنانيّة، وارتفع سعر صفيحة ​المازوت​ 5000 ليرة، فيما انخفض سعر قارورة ​الغاز 2000 ليرة لبنانية.

وبموجب هذا الجدول أصبحت أسعار المحروقات السّائلة على الشّكل الآتي:

▪️صفيحة بنزين 95 أوكتان: 1753.000 ليرة لبنانية.

▪️صفيحة بنزين 98 أوكتان: 1791.000 ليرة لبنانية.

▪️صفيحة المازوت: 1563.000 ليرة لبنانية.

▪️قارورة الغاز: 935.000 ليرة لبنانية.

    المصدر :
  • وكالات

المزيد من أخبار لبنان

أسرار الصحف
إليك أبرز أسرار الصحف المحلية الصادرة اليوم الثلاثاء
فيديو.. حملة اعتداءات على سوريين في مناطق لبنانية عدة!
الأحدب: هذه الجريمة هزت السلم الأهلي ووضعت لبنان في عين العاصفة

الأكثر قراءة

باسكال سليمان
دافع العملية "مالي وليس سياسي".. الكشف عن أولى نتائج التحقيقات بشأن قضية "باسكال"
غارة إسرائيلية على السلطانية جنوب لبنان
فيديو.. إسرائيل تغتال قيادي كبير بكتيبة الرضوان في السلطانية جنوب لبنان
رقعة شطرنج بين علمي الولايات المتحدة وإيران (رويترز)
إيران تبلغ واشنطن.. في هذه الحالة فقط لن نرد على ضربة دمشق!