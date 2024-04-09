تسجيل زيادة إضافية في أسعار الوقود اليوم.. إليكم التفاصيل

أصدرت المديريّة العامّة للنّفط التّابعة ل​وزارة الطاقة والمياه​، صباح اليوم الثلاثاء 9نيسان 2024 جدولًا جديدًا لأسعار المحروقات.

حيث ارتفع سعر صفيحتَي ​البنزين​ 95 و98 أوكتان 11000 ليرة لبنانيّة، وارتفع سعر صفيحة ​المازوت​ 5000 ليرة، فيما انخفض سعر قارورة ​الغاز 2000 ليرة لبنانية.

وبموجب هذا الجدول أصبحت أسعار المحروقات السّائلة على الشّكل الآتي:

▪️صفيحة بنزين 95 أوكتان: 1753.000 ليرة لبنانية.

▪️صفيحة بنزين 98 أوكتان: 1791.000 ليرة لبنانية.

▪️صفيحة المازوت: 1563.000 ليرة لبنانية.

▪️قارورة الغاز: 935.000 ليرة لبنانية.