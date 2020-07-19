تسجيل عدد من الحالات الايجابية على متن رحلتين من أصل 12 وصلت أمس إلى مطار رفيق الحريري

أفادت وزارة الصحة العامة، أن نتائج فحوصات PCR للرحلات القادمة إلى بيروت والتي أجريت في مطار رفيق الحريري الدولي- بيروت، بتاريخ 18/7/2020، أظهرت وجود ثماني حالات إيجابية؛ مذكرة بأن الفرق المعنية في وزارة الصحة العامة “تتواصل فقط مع جميع الحالات الايجابية فور التثبت منها.

أما من لا يتلقى اتصالا من وزارة الصحة قبل الإعلان عن نتائج فحوصات الرحلات التي تصدر خلال 48 ساعة من إجرائها، فهذا يعني أن نتيجة فحصه سلبية، علما أن النتائج تنشر عبر الموقع الإلكتروني للوزارة (MOPH.GOV.LB) وتعمم عبر وسائل الإعلام”.

وجاءت نتائج فحوصات أمس على الشكل التالي:

رحلة لندن: شركة MEA رقم 202 (جميعها سلبية).

رحلة كوبنهاغن: شركة MEA رقم 226 (جميعها سلبية).

رحلة دمشق: شركة RB رقم 1211 (جميعها سلبية).

رحلة اديس ابابا: الشركة الأثيوبية رقم 406 (جميعها سلبية).

رحلة بوخارست: الشركة الرومانية رقم 7293 (جميعها سلبية).

رحلة الكويت: الشركة الكويتية رقم 501 (جميعها سلبية).

رحلة أبو ظبي: شركة ETD رقم 535 (جميعها سلبية).

رحلة ليون: شركة TO رقم 4960 (حالة واحدة ايجابية).

رحلة باريس: شركة Air France رقم 566 (جميعها سلبية).

رحلة القاهرة: شركة MEA رقم 305 (جميعها سلبية).

رحلة بغداد: الشركة العراقية رقم 131 (سبع حالات ايجابية).

رحلة دبي: شركة MEA رقم 429 (جميعها سلبية).