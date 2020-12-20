استمع لاذاعتنا

تسجيل 1543 إصابة جديدة بكورونا في لبنان.. فكم بلغ عدد الوفيات؟

منذ يوم واحد
آخر تحديث: 20 - ديسمبر - 2020 8:37 مساءً
لبنان لا يزال يسجل إصابات مرتفعة بفيروس كورونا

لبنان لا يزال يسجل إصابات مرتفعة بفيروس كورونا

A A A
طباعة المقال

أعلنت ​وزارة الصحة العامة​ تسجيل 1534 إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​ المستجد “​كوفيد 19​”، توازياً مع تسجيل 11 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ 24 الماضية جراء الإصابة بالمرض.

ولفتت الوزراة، في تقريرها اليومي، إلى أنه تم تسجيل 1520 إصابة مثبتة محلياً، في حين أن هناك 14 حالة وافدة، و7 حالات تعود لمصابين في القطاع الطبي. وأشارت غلى أن العدد الإجمالي للإصابات في لبنان بلغ 158104 إصابة، في وقت بلغ عدد ضحايا الوباء الإجمالي في البلاد 1281 حالة.

كما أفادت بأن عدد الإصابات الإجمالية بالقطاع الطبي منذ انتشار “كوفيد 19” في البلاد حتى اليوم ارتفع ليصل إلى 1904 إصابة.

 

    المزيد من أخبار لبنان

    نعمة افرام
    افرام: هل لجريمة اغتيال جو بجاني علاقة بتوثيق انفجار بيروت؟
    محمد فهمي
    فهمي عن جريمة الكحالة: الوضع الأمني جيد
    كورونا في لبنان
    “الصحة”: 11 حالة وفاة و1182 اصابة كورونا جديدة

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    البطلينوس (المسمى بثقب المفتاح)
    بالفيديو.. تعرف على أغرب مخلوقات البحار وأكثرها فائدة وأغلاها سعراً!
    عائلة حاولت الهروب من لبنان، تعيش في غرفة واحدة في طرابلس
    الموت من أجل حياة أفضل: على متن “قوافل الموت” اللبنانية إلى أوروبا
    كورونا يفاجئ العالم بسلالة جديدة
    كورونا
    حقيقة سلالة فيروس كورونا الجديدة..وماذا تختلف عن سابقاتها