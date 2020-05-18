تسجيل 17 إصابة بفيروس كورونا داخل مبنى يضم عمالا أجانب في رأس النبع – بيروت

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أفادت معلومات صحفية عن تسجيل 17 اصابة بفيروس كورونا داخل مبنى يضم عمالا أجانب في رأس النبع في بيروت والقوى الامنية اتخذت اجراءات لعزل المبنى.

وشهدت مختلف المناطق اليوم، حركة شبه طبيعية بعد القرار الذي اتخذ أمس، بإعادة فتح البلاد جزئيا مع الالتزام بالتدابير الوقائية من فيروس “كورونا”.

وسجلت حركة لافتة للمواطنين في الأسواق التجارية والسوبرماركت وأمام المصارف، بالاضافة الى الدوائر الحكومية التي فتحت أبوابها لإنجاز معاملات المواطنين.