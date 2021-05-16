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تسجيل 18 وفاة… وهذا عدد المصابين بكورونا!

16 - مايو - 2021
كورونا لبنان

كورونا لبنان

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أعلنت ​وزارة الصحة عن​ تسجيل 18 وفاة و307 إصابات جديدة بكورونا.

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