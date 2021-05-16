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أخبار لبنان
تسجيل 18 وفاة… وهذا عدد المصابين بكورونا!
16 - مايو - 2021
كورونا لبنان
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أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 18 وفاة و307 إصابات جديدة بكورونا.
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