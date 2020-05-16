تسجيل 3 اصابات جديدة في شحيم وفحوص عشوائية في المناطق.. فهل يستمر الإقفال العام؟

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سجّلت اليوم ثلاث اصابات جديدة بالكورونا في شحيم، من المخالطين للحالة الاولى.

واستكملت عناصر قوى الأمن الداخلي عزل البلدة من خلال الإجراءات الوقائية التي اتخذتها حواجزها الخمسة التي وضعتها على مداخل البلدة من مختلف الاتجاهات، في إطار تطبيق التعبئة العامة.

وتشددت قوى الأمن في الإجراءات على الحواجز، وفي الوقت نفسه سطرت محاضر ضبط بالمخالفين لقرار التعبئة العامة، ولقرار وزير الداخلية، لجهة السماح للسيارات بالسير (مفرد ومجوز)، في وقت وزعت العناصر كمامات على السيارات المارة.

وافادت معلومات عن استقدام ١٥ مصابا بالكورونا من برجا وشحيم ليضعوهم في مبنى الجامعة العربية في الدبية، وسط رفض أهالي المنطقة.

في غضون ذلك، أجرى فريق طبي من مستشفى صيدا الحكومي وباشراف وزارة الصحة العامة بالتعاون مع بلدية حاروف، أكثر من ٥٠ فحص PCR عشوائياً، للعاملين في المهن الحرة من لحامين وخياطين ومحال سمانة، لدراسة المنحى الوبائي لفيروس كورونا والتأكد من عدم تسجيل أي إصابة داخل البلدة

ويرجح مصدر وزاري استمرار الاقفال العام في لبنان الى ما بعد عيد الفطر في لبنان خشية من اي عملية تفشٍ لا يمكن ضبطها. وفق ما ذكر موقع صوت كل لبنان.