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تسجيل 3 وفيات جديدة.. إليكم آخر مستجدات كورونا في لبنان

24 - يونيو - 2021
كورونا لبنان

كورونا لبنان

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أعلنت ​وزارة الصحة العامة​ في تقريرها اليومي، “تسجيل 137 حالة جديدة مُصابة بفيروس “كورونا” المستجد (​كوفيد 19​) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد التراكمي للإصابات منذ 21 شباط 2020، إلى 544002″.

وأوضحت أنّه “تمّ تسجيل 130 إصابة بين المقيمين و7 حالات بين الوافدين”، مشيرةً إلى أنّه “تمّ تسجيل 3 حالات وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيّات إلى 7835”. وذكرت أنّ “عدد حالات الاستشفاء ليوم أمس هو 90، من بينها 47 حالة في العناية المركّزة”، لافتةً إلى أنّ “عدد الفحوصات المخبريّة أمس هو 14666 “.

 

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