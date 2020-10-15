تسجيل 6 إصابات جديدة في حارة صيدا

أعلنت بلدية حارة صيدا خلية ازمة كورونا في حركة امل وحزب الله تسجيل 6 إصابات جديدة أظهرتها الفحوصات المخبرية لمقيمين في البلدة حددت على ضوئها أسماؤهم واماكن سكنهم.

وجددت دعوتها لمخالطي المصابين الاتصال بلجنة الطوارئ بهدف إجراء فحص ال PCR على الارقام التالية:-03533893

-0367 1155

-70904860

-03092325.

وسجلت وزارة الصحة العامة مساء اليوم الخميس 1550 اصابة كورونا جديدة وحالتا وفاة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 58645.

كما صدر التقرير اليومي لمستشفى رفيق الحريري الجامعي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا Covid-19، ويبين بالأرقام الحالات المتواجدة في مناطق العزل والحجر داخل المستشفى. لمعرفة عدد الاصابات على كافة الأراضي اللبنانية، يرجى متابعة التقرير اليومي الصادر عن وزارة الصحة العامة.

وجاء في التقرير:

“- عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 629 فحصا

– عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 86

– عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا خلال ال24 ساعة المنصرمة: 21

– عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 5

– مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 549 حالة شفاء

– عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 2

– عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 29

– حالات وفاة: 2”.

يذكر أن عدد الإصابات في لبنان يرتفع يومياً رغم الإجراءات الاحترازية التي تفرضها الدولة على المواطنين.