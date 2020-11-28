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تسريبات عن حكومة من 18 وزيراً.. وهذه بعض أسمائها

منذ 32 دقيقة
مجلس الوزراء

مجلس الوزراء

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بعد طول مرواحة في عملية التأليف، برزت معلومات اليوم كشف عنها الصحافي جوني منيّر في اتصال مع MTV عن اتجاه لدى الرئيس سعد الحريري لتقديم تشكيلة حكومية من 18 وزير، ومن الأسماء التي ذكرها منيّر:

وزيرة العدل: كارول خزامي
وزير الطاقة: جو صدي
سليم ميشال اده
وزيرة الثقافة: لين الطحيني
وزير الصحة: فراس الابيض
وزير المالية: يوسف خليل (مدير العمليات المالية في مصرف لبنان)
ويزر الدفاع: العميد المتقاعد جميل الجميل
وزير الداخلية: العميد المتقاعد جان سلوم يطرحه الرئيس ميشال عون والحريري يطرح العميد المتقاعد نقولا الهبر.
على ان تكون وزارة الصناعة للأرمن.

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