تسريب التشكيلة الحكومية.. والتيّار غير راض!

اعتبر المستشار الإعلامي لرئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي “فارس الجميل”، في حديث للـ”أم تي في” أن ما حصل من تسريب هذا المساء للتشكيلة الحكومية الجديدة معيبٌ ونقول لمن سرّبها “الرسالة وصلت”.

وعن استعجال ميقاتي بتقديم تشكيلته، قال: “الرئيس المكلف لم يستعجل، وهو أجرى أمس الاستشارات النيابية غير الملزمة واستشف الآراء السياسية، لذلك بادر إلى تقديم تشكيلته، وعلى الرئيس عون أن يكون أكثر المستعجلين لتشكيل حكومة جديدة”.

في السياق نفسه، لفتت قناة “الجديد” الى أن المشكلة الأساسية في تشكيلة رئيس الحكومة المكلف ​”نجيب ميقاتي​” هي بحقيبتي الطاقة والإقتصاد، حيث سمى ميقاتي سنياً ل​وزارة الطاقة​ فيما سمّى أرمنياً ل​وزارة الإقتصاد​ ما لن يرضي فريق ​رئيس الجمهورية.

الى ذلك، رأى عضو تكتل “لبنان القوي” النائب “غسان عطالله” أن “‏تشكيلة الرئيس ميقاتي هي كناية عن تعديل وزاري ما يعني أن تصوره للحكومة غير قادر على إحداث فرق، فهل قدمها لقطع الطريق على التشكيل في انتظار الانتخابات الرئاسية المقبلة؟

وأضاف عبر “تويتر”، اذا كان الأمر على هذا النحو فهذا جرم بحق الشعب اللبناني.