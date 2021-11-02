تسريب صوتي جديد.. تصريحات صادمة لـ”جورج قرداحي” عن السعودية والإمارات!

يبدو أن فصول التصريحات الأخيرة لوزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، لا يزال صداها يتردد مع كل محاولة من “قرداحي” للململة الآثار السلبية التي خلفتها تصريحاته على العلاقات اللبنانية الخليجية، و على المغتربين اللبنانيين في دول الخليج.

حيث انتشر اليوم على وسائل التواصل الإعلامي مقطع صوتي مسرب، لمكالمة أجرتها الناشطة الثورية السورية “ميسون بيرقدار” مع الوزير جورج قرداحي، انتحلت فيها بيرقدار شخصية الإعلامية المصرية لميس الحديدي، زوجة الإعلامي عمرو أديب.

والمعروف عن الناشطة ميسون بيرقدار أنها تقوم بالاتصال في كل فترة بشخصيات مؤيدة لنظام “بشار الأسد”، حيث تنتحل خلال كل اتصال شخصية مختلفة، لتجري نقاشاً مع الشخصية، ومن ثم توجه له رسالة لاذعة بسبب وقوفه مع نظام الأسد الذي تسبب بمقتل مئات الآلاف وتهجير الملايين من السوريين خلال 10 سنوات من الحرب.

وتضمن اتصال بيرقدار بالوزير قرداحي الحديث عن الأزمة الأخيرة التي سببتها تصريحاته خلال برنامج “برلمان شعب”، على العلاقات بين لبنان السعودية و الإمارات.

وكذلك تطرق الحديث عن دور حزب الله وتصريحات قرداحي الداعمة لمليشيا الحوثي و بشار الأسد، دون علم “قرداحي” بما يحدث و أن المكالمة مسجلة.

وكرر قرداحي وصفه للحرب التي يقودها تحالف دعم الشرعية في اليمن، ضد مليشيا الحوثي الانقلابية، بانها عبثية، واتهم دول الخليج بانها تسارع لتكوين صداقات مع نظام بشار الأسد.

وأشار قرداحي إلى أن المستهدف في الأزمة الأخيرة هي الحكومة، وليس هو، وأن هناك محاولات من دول الخليج لـ”ابتزاز” لبنان عبر الرعايا اللبنانيين في الخليج!

وألمح إلى أن الموقف الإماراتي الأخير من تصريحاته، لا ينم عن غضب إماراتي، بل هو “مسايرة” للموقف السعودي لا أكثر.

وكان لافتاً التهجم الذي شنه جورج قرداحي على الإعلامي “فيصل القاسم” حيث وصف بأنه ذو ميول قطرية وإخوانية، في إشارة إلى تسليط القاسم الضور على تصريحات قرداحي الأخيرة.

يشار إلى أن التصريحات الشهيرة لوزير الإعلام جورج قرداحي لاقت موجة من الاستنكار واللوم الشديد، حيث تخللها الكثير من لانحياز لرئيس النظام السوري، ومليشيا الحوثي في اليمن.

حيث اعتبر قرداحي أن هناك مؤامرة كونية على سوريا وأن ما فعله نظام الأسد كان دفاعاً عن النفس بمواجهة “أكَلَة الأكباد” كما سمّاهم.

أما الضحايا المدنيون من أطفال ورجال ونساء، فوضعه قرداحي تحت خانة ضحايا الحرب التي لا بد منها لمواجهة الإرهابيين، رافضاً وصف بشار الأسد بالمجرم.

كما أشاد بمليشيا الحوثي المنضوية تحت اسم جماعة “أنصار الله”، ووصفهم بأنه يدافعون عن أنفسهم ولم يعتدوا على أحد، مشيراً إلى أنّ “الحرب في اليمن عبثية ويجب أن تتوقّف”.

وقال إنّ “الحوثي يدافع عن نفسه في وجه اعتداء خارجي على اليمن منذ سنوات”.