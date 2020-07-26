تسطير 25 محضر ضبط بحق مطاعم ملاهٍ ومسابح في مناطق متعدّدة

سطّر قسم الشرطة السياحية في قوى الأمن 25 محضر ضبط في اليومَين الأخيرين بحق مطاعم، ملاهٍ ومسابح في مناطق متعدّدة لمخالفتهم قرار وزير الداخلية والبلديات.

وأعلنت قوى الأمن عبر “تويتر” أنّ “قسم الشرطة السياحية قام بتسطير 25 محضر ضبط في اليومَين الأخيرين بحق مطاعم، ملاهٍ ومسابح في مناطق متعدّدة لمخالفتهم قرار وزير الداخلية والبلديات من ناحية عدم الإلتزام بوضع الكمامات للعاملين، تقديم النراجيل للزبائن وعدم التقيّد بالتباعد الإجتماعي”.