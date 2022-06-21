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تسعيرة جديدة للإنترنت اعتباراً من مطلع شهر تموز

منذ 48 دقيقة
الانترنت

الانترنت

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أبلغ عددٌ من موزعي الإنترنت المواطنين في مختلف المناطق اللبنانية، بأن التسعيرة الجديدة النهائية للانترنت سيتم اعتمادها اعتباراً من مطلع شهر تموز المقبل.

واعتباراً من أول حزيران، احتسب عددٌ من موزعي الانترنت قيمة الفاتورة بناء للتعرفة الجديدة، لكن ما تبين هو أن هناك تعديلات إضافية سيتم ادخالها على الرّسم النهائي، ما يعني أنّ سعر الانترنت قد يثبت حالياً بين 500 و 650 ألف ليرة للسرعة العادية، وبين 650 و 750 ألف ليرة لبنانية للسرعة التي حظيت بتعديلات إضافيّة.

وكان صدر عن المكتب الإعلامي لوزير الاتصالات جوني القرم البيان التالي:

“رداً على ما ورد بقلم الدكتور فؤاد زمكحل رئيس الاتحاد الدولي لرجال وسيدات الاعمال اللبناني تحت عنوان “وداعا لقطاع الانترنت والاتصالات الخاص وأهلاً وسهلاً باحتكار الدولة ” والمتضمن عدة مغالطات مبنية على معطيات غير صحيحة، نقول أهلا لاستمرار تقديم خدمة الانترنت بواسطة شراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، ووداعا لاحتكار القطاع الخاص لسوق الانترنت في لبنان على حساب موارد الدولة ومصلحة المواطنين”.

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