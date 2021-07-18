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تسليم بطاقات الترشيح للشهادة الثانوية غداً في بعلبك الهرمل

18 - يوليو - 2021
المنطقة التربوية في محافظة بعلبك - الهرمل

المنطقة التربوية في محافظة بعلبك - الهرمل

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أعلن رئيس المنطقة التربوية في محافظة بعلبك – الهرمل حسين عبد الساتر أنه “سيتم تسليم بطاقات الترشيح لامتحانات الشهادة الثانوية العامة بكافة فروعها ولامتحانات الدورة الخاصة للشهادة المتوسطة (طلبات حرة) للعام 2021 في المنطقة التربوية يوم غد الاثنين في 19 تموز الحالي من الساعة العاشرة صباحا ولغاية الثالثة والنصف بعد الظهر، ويوم الخميس في 22 منه من الساعة التاسعة صباحا ولغاية الثالثة من بعد الظهر، ويوم الجمعة في 23 تموز من الساعة الثامنة صباحا ولغاية الواحدة ظهرا”.

وأشار إلى أن “بطاقات الترشيح العائدة لشهادة الثانوية العامة، سيتم تسليمها حصرا لمديري المدارس والثانويات الرسمية والخاصة أو لمن ينتدبه المدير، أما بطاقات الشهادة المتوسطة (طلبات حرة) فيتم تسليمها لأصحاب العلاقة أو أحد ذويهم بعد إبراز المستند الثبوتي اللازم”.

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