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تسليم صناديق الاقتراع إلى رؤساء الأقلام والكتبة في سرايا زغرتا

منذ 8 ثواني
الانتخابات البلدية - تعبيرية

الانتخابات البلدية - تعبيرية

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انتهت في مبنى سرايا زغرتا، عملية تسليم صناديق الاقتراع الى رؤساء الاقلام والكتبة المكلفين إدارة العملية الانتخابية التي ستجرى غداً الاحد في محافظتي الشمال وعكار، وسط تدابير لوجستية وادارية وامنية منظمة، أشرفت عليها القائمقام إيمان الرافعي وقائد سرية درك زغرتا العقيد نجيب الشامي، مع فريق عمل اداري من موظفي القائمقامية في سرايا زغرتا.

وكانت عملية التسليم انطلقت صباحا، مع بدء توافد الاساتذة، بحيث تم تسليم 127 قلم اقتراع بلدي و 107 اقلام اقتراع اختياري توزعوا في قرى وبلدات قضاء زغرتا، واتسمت هذه العملية بالهدوء والتنظيم الدقيقين.

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