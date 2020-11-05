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تسهيلات من “البنك اللبناني السويسري” لأسر ضحايا انفجار المرفأ

منذ 15 دقيقة
البنك اللبناني السويسري

البنك اللبناني السويسري

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أصدرت إدارة “البنك اللبناني السويسري” بياناً أشارت فيه إلى أنّه “إزاء الصعوبات التي تواجهها أُسَر شهداء انفجار مرفأ بيروت المشؤوم في تحصيل الشيكات المسلّمة لها من الهيئة العليا للإغاثة، يعلن البنك اللبناني السويسري ش.م.ل. عن استعداده من يوم الغد الجمعة في 6/11/2020، لاستقبال المستفيدين من هذه المساعدة المالية الحكومية ودفع كامل قيمة هذه الشيكات نقداً في جميع فروع المصرف”.

وأضاف البيان: “ومع أن السياسة المتّبعة في القطاع المصرفي تقضي بعدم دفع الشيكات مباشرةً ونقداً لغير زبائن المصرف، إلا أنّ إدارة مصرفنا تعتبر أنّ هذه المبادرة أملتها دوافع إنسانية ووطنية هي أقلّ ما يمكن تقديمه لمواساة هؤلاء المفجوعين والمنكوبين ولربما تخفف من هول هذه الكارثة الكبرى التي حلّت بهذه العائلات والوطن أجمع”.

 

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