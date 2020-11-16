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تشدد في حارة حريك والنبطية والعبدة بتطبيق قرار “التعبئة”

16 - نوفمبر - 2020
قوى الأمن الداخلي

قوى الأمن الداخلي

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أعلنت قوى الأمن عبر “تويتر”، التشدّد في ضبط مخالفات قرار التعبئة الصادر عن وزير الداخلية والبلديات، في حارة حريك، النبطية، القرية – بعبدا، العبدة، حفاظاً على السلامة العامة.

ويستمرّ قرار التعبئة العامة لليو الثالث في التزام مقبول من قبل المواطنين على اثر ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا بشكل كبير في الأسابيع الأخيرة.

في سياق متصل، أكد رئيس لجنة الصحة النيابية عاصم عراجي، في حديث لـ”صوت كل لبنان”، “أن الهدف من قرار الاقفال العام ليس خفض عدد الإصابات بل اعطاء الجسم الطبي النفس الذي يحتاجه ليتمكن من استكمال المواجهة مع فيروس كورونا”، كاشفا عن تسجيل أكثر من الف وخمسمئة إصابة في الجسم الطبي.

واعتبر عراجي أن “نسبة التزام قرار الاقفال جيدة حتى الآن”، متوقعا “الحد من ارتفاع أعداد الإصابات اليومية إذا استمر هذا الالتزام”.

وعن اللقاح وإمكان تعميمه قريبا في لبنان في ضوء نجاح التجارب عالميا، أشار عراجي الى أنه “يستبعد وصول اللقاح الى لبنان قبل آذار أو نيسان المقبلين”، وقال: “علينا أن ندرك أن الوباء لن ينتهي قريبا وعلينا الاستمرار في تطبيق الإجراءات الوقائية حتى في المرحلة الأولى ما بعد تعميم اللقاح”.

بدوره، أشار وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن، في حديث تلفزيوني إلى أن النتائج الفعلية للاقفال العام تتضح في نهاية هذا الأسبوع”، واكد “أن الهدف الأساسي في أسبوعي الإقفال يرتكز على تأمين الشروط اللازمة لمواجهة تزامن تفشي فيروس كورونا مع الموجة القادمة من الإنفلونزا التي كانت تؤدي في الاعوام السابقة إلى إشغال مجمل أسرة العناية الفائقة”.

    المصدر :
  • صوت بيروت إنترناشونال

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