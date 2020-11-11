تشديد العقوبات على غير الملتزمين بالكمامة وإقرار قانون “جنحة”

عقد رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب إجتماعاً في السراي بحث كيفية تطبيق قرار الإقفال وتشديد الإجراءات ومراقبة حسن سيرها بحثها الرئيس دياب خلال اجتماع أمني حول كورونا، إضافة إلى إقتراح قانون ينص على تشديد العقوبة على غير الملتزمين بوضع الكمامة وإعتبارها جُنحة تُدون في السجل العدلي.

وحضر الإجتماع كل من وزيرا الدفاع والداخلية في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر ومحمد فهمي، قائد الجيش العماد جوزاف عون، المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، المدير العام لأمن الدولة اللواء أنطوان صليبا،الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمود الأسمر، مدير المخابرات العميد أنطوان منصور، رئيس فرع المعلومات العميد خالد حمود، مساعد المدير العام لأمن الدولة العميد سمير سنان والمستشاران خضر طالب وبترا خوري