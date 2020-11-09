تشكيلة المنتخب اللبناني لكرة القدم المشاركة في معسكر دبي

يدخل منتخب لبنان لكرة القدم بدءاً من بعد ظهر اليوم الاثنين معسكراً تدريبياً قصيراً في دبي يستمر حتى 13 تشرين الثاني، وتتخلله مبارة دولية ودية مع نظيره البحريني عند الساعة 4:00 من مساء الخميس 12 الجاري على ملعب الاتحاد الاماراتي، هي الأولى له منذ تعادله من دون أهداف مع نظيره الكوري الشمالي قبل نحو عام في بيروت ضمن التصفيات المزدوجة لكأسي العالم قطر 2022 وآسيا الصين 2023.

وإختار الجهاز الفني 23 لاعباً، هم:

حسن معتوق ونصار نصار وحسن شعيتو/موني وكريم درويش ونادر مطر (الأنصار)، نور منصور وحسين زين وحسين منذر ومحمد قدوح (العهد)، علي ضاهر وحسين زريق وعباس عاصي (شباب الساحل)، علي السبع وماهر صبرا وعبدالله عيش (النجمة)، مصطفى مطر (طرابلس)، محمد زين طحان وأحمد جلول (الصفاء)، باسل جرادي (هايدوك سبليت الكرواتي)، حسن علي سعد/سوني (آنسان غرينيرز الكوري الجنوبي)، روبير ألكسندر ملكي (الخور القطري)، خالد محسن (فينيسك لوبيك الألماني) ومحمد علي دهيني (تيليبورغ السويدي). وقد إلتحق المحترفون خارجاً بزملائهم مباشرة في دبي.