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تشييع والدة السيد جمال عثمان بحضور حاشد من أهالي بلدة "تاشع" العكارية

منذ ساعة واحدة
تشييع والدة السيد جمال عثمان

تشييع والدة السيد جمال عثمان

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شيعت بلدة تاشع العكارية، الحاجة “فاطمة علي العمر” (نجاح) والدة مدير شركة OJM رجل الاعمال جمال عثمان بمأتم مهيب حضره النائب احمد الخير، رئيس قسم محافظة عكار لقمان الكردي، العميد عبدالناصر غمراوي، العميد شئيم عراجي، العميد ياسر رامي، العميد ياسر نعامي، رئيس بلدية تاشع نايف الموري، العقيد نزيه صلاح، وشخصيات سياسية وحزبية و مدنية ومشايخ ومخاتير وافراد العائلة وحشد من أهالي عكار و طرابلس.

وقد أم الصلاة على نجل الفقيدة الشيخ أحمد عثمان في مسجد مسجد تاشع – عكار ووريت الثرى في مدافن البلدة ومن بعدها قدم المعزون التعازي للسيد جمال عثمان وأشقائه وذوي الفقيدة.

وتستقبل العائلة التعازي في اليوم الثاني والثالث للنساء والرجال من بعد صلاة العصر ولغاية العشاء في قاعة مسجد الشكر – مدينة الميناء – الواجهة البحرية.

هذا وتتقدم منصة “صوت بيروت إنترناشونال” للسيد جمال عثمان وأشقائه وذوي الفقيدة بأحر التعازي راجين من المولى سبحانه أن يرحم الفقيدة وينزل الصبر والسلوان على قلوب عائلتها.

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