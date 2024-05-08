تصاعد التوتر في جنوب لبنان.. أطراف رميش ورامية تحت النيران الثقيلة

تستمر الاشتباكات والمعارك بين حزب الله وجيش الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة الجنوبية، حيث يظل المشهد اليومي ثابتاً ومستمراً.

فقد تعرّضت أطراف بلدتي رميش ورامية فجرًا لنيران الأسلحة الرشاشة الثقيلة من المواقع الإسرائيلية المتاخمة للخط الأزرق والتي استهدفت خزانات المياه على أسطح المنازل والطرق بين القرى الحدودية.

وأغار جيش الاحتلال الإسرائيلي قبل منتصف الليل، على أطراف بلدة عيتا الشعب في القطاع الأوسط، ما أدى إلى أضرار جسيمة في الممتلكات والبنى التحتية والمنازل المحيطة.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أطلق طيلة الليل الفائت وحتى صباح اليوم القنابل الضوئية فوق قرى القطاعين الغربي والاوسط وصولا الى بلدات مجدل زون وطيرحرفا.

وحلّق الطيران الاستطلاعي حتى ساعات الصباح الأولى فوق قرى قضاءي صور وبنت جبيل.