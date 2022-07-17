تصريح لافت لوزير الثقافة عن يوم الغدير.. "سينتصرُ مهما حورب"

صدر عن وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال محمد وسام المرتضى بمناسبة يوم الغدير، البيان الآتي:

“يوم الغدير ليس سوى وعد الحق الذي سيطل مهما تأخر، وسينتصرُ مهما حورب. هو في عصرِنا الحاضر يومُ استعادة حقوقنا السليبة على كامل ترابنا ومائنا وفضائنا، فلعله يكون قريبا بإذن الله وذلك ببركة الوعي ونعمة الوحدة وتضحيات المقاومين وصمود اللبنانيين”.

ووفقاً لموقع ويكيبيديا، فإن عيد الغدير هو عيد يحتفل به الشيعة يوم 18 من ذي الحجة من كل عام هجري.

يزعم فيه علماء الشيعة أنه في هذا اليوم خطب النبي محمد عليه الصلاة والسلام خطبة عيَّن فيها علي بن أبي طالب مولًى للمسلمين من بعده، حيث يعتقد الشيعة بأن النبي قد أعلن عليًّا خليفة من بعده أثناء عودة المسلمين من حجة الوداع إلى المدينة المنورة في مكان يُسمى بـ «غدير خم» سنة 10 هـ.