الجمعة 14 محرم 1444 ﻫ - 12 أغسطس 2022 |
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تصريف أعمال رئاسة بلدية طرابلس.. قرار لمحافظ الشمال

منذ دقيقة واحدة
بلدية طرابلس

بلدية طرابلس

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أصدر ​محافظ​ ​الشمال​ القاضي ​رمزي نهرا​، قرارا كلف بموجبه أكبر الاعضاء سنا بتصريف الأعمال في ​بلدية طرابلس​، وذلك بعد تلقيه كتابا من الرئيس السابق ​رياض يمق​.

وجاء في نص القرار: “بعد الاطلاع على مضمون الرئيس السابق، وحرصا منا على عدم تعطيل المرفق العام وعملا ب​قانون البلديات​، معاد لاطلاع أعضاء مجلس بلدية طرابلس تكليف أكبر الاعضاء سنا بمهام الرئاسة بصورة مؤقتة حفاظا على استمرارية العمل بالمرفق العام ومن أجل تسيير الأعمال لحين انتخاب رئيس بديل”.

تجدر الإشارة الى أن الرئيس الأسبق ​أحمد قمرالدين​ همو أكبر الاعضاء سنا وعليه سيتسلم مهام رئاسة البلدية.

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