تصعيدٌ للأساتذة في عيد المعلّم.. وهذه خريطة تحرّكاتهم للأسبوع المقبل!

شدد نقيب المعلمين في المدارس الخاصّة نعمة محفوض على حرص الأساتذة على استكمال العام الدراسي وعلى الشهادة الرسمية، مشيرًا إلى أنّ البلد لن يطلع من جهنم إلّا عبر التربية والتعليم.

كما وجّه محفوض التحية إلى المعلّم في عيده، مشيرًا إلى أنّ الدولة لم تلتفت إلى هذا المعلّم في ظلّ الأزمة الحاصلة، حتى أصبحت قيمة راتبه 20 و25 دولارًا، معتبرًا أنّه إذا تمّت المقارنة مع ما تمّ توفيره لأساتذة التعليم الرسمي، يتبين أنّ واقع معلّمي القطاع الخاص بات في الحضيض.

كما عبّر محفوض عن أبرز المطالب التي لا بدّ من تحقيقها لتوفير حقوق المعلمين في المدارس الخاصة، معلنًا عن مهلة تستمر حتى مساء يوم الإثنين، حتى تنفيذ النقاط التي أعلنها وإلّا لن يدخل الأساتذة صباح الثلاثاء إلى المدارس.

وأبرز هذه المطالب هي مساواة معلّمي القطاع الخاص بالقطاع الرسمي وإعطائهم 5 ليتر بنزين كلّ يوم، وإعطاء دفعة بالدولار للأساتذة، وصرف منحة الـ 10 مليار التي أقرها مجلس الوزراء لصندوق التقاعد.

إلى ذلك، واكب مراسل “صوت بيروت انترناشونال” الوقفة الاحتجاجيّة التي نفّذها الأساتذة في الشمال، مؤكدين عدم العودة إلى المدارس ما لم ينالوا حقوقهم.