تصعيدٌ متواصل.. و50 صاروخاً من جنوب لبنان!

أعلن “حزب الله” مساء اليوم، استهداف “مرابض ‏مدفعية العدو في الزاعورة بعشرات صواريخ الكاتيوشا رداً على اعتداءات ‏العدو على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية وأخرها على بلدتي الطيبة وعيتا الشعب”.

وقصف بالمدفعية موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا وموقغ المرج وموقع السماقة في تلال كفرشوبا.

وفي السياق، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية مساءً بأن أكثر من 50 صاروخاً أطلقت على شمال إسرائيل من جنوب لبنان بدون وقوع إصابات.

وأفادت “إذاعة الجيش الإسرائيلي” بتفعيل صفارات الإنذار في الجليل الأعلى خوفاً من تسلل طائرات مسيّرة.

فيما أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي اعتراض معظم الأهداف التي أطلقت من جنوب لبنان من دون تسجيل إصابات.

وسبق أن أعلن “حزب الله” “استهداف موقع ‏مسكاف عام بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابةً مباشرة”.‏

إلى ذلك، شنَّ الطيران الحربي الإسرائيلي مساءً غارة على المنطقة بين الطيبة وديرسريان في جنوب لبنان. واستهدف قصف مدفعي أطراف الضهيره علما الشعب.

ونفّذ الجيش الإسرائيلي غارة مستهدفاً بلدة عيتا الشعب، ملقياً 3 صواريخ جو- أرض على المنطقة المستهدفة.

ونفّذت مسيّرة إسرائيلية غارة بصاروخ موجّه مستهدفة وادي بلدة حانين في قضاء بنت جبيل. واستهدف الجيش الإسرائيلي بلدة مركبا لجهة وادي هونين.

واستهدف الجيش الإسرائيلي أيضاً الأحياء السكنية في حولا، الضهيرة، علما الشعب، طيرحرفا والجبين.

وسجّل تحليق إسرائيلي فوق بيروت.