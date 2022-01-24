تصعيد أمام المحكمة العسكرية ومنزل عقيقي رفضا لتوقيف الثائر إيلي هيكل

اعتصم عدد كبير من الثوار وناشطو الحراك الشعبي، أمام مقر المحكمة العسكرية في المتحف، وذلك تضامنا من زميلهم الناشط إيلي هيكل الذي جرى توقيفه الأسبوع الماضي تنفيذا لمذكرة توقيف غيابية صادرة بحقه عن قاضية التحقيق العسكري نجاة أبو شقرا، وطالبوا بالافراج عنه فورا، ولدى تبلغهم أن القاضية أبو شقرا وافقت على إخلاء سبيله، ومسارعة مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي إلى استئناف القرار من أجل إبقائه موقوفا، سارعوا إلى قطع الطريق أمام المحكمة العسكرية لبعض الوقت، بعدها انتقلوا سيرا على الأقدام الى أمام منزل القاضي عقيقي في بدارو، ووعدوا بالتصعيد ما لم يتم الإفراج عن زميلهم اليوم.

وأكد الناشط السياسي سمير سكاف ل”صوت بيروت أنترناشونال”، أن توقيف هيكل “يعد رسالة قوية الى الثوار لتخويفهم ومنعهم من تحركات في الأيام القادمة اعتراضات على بعض القرارات الحكومية”. وقال سكاف “الكل يعلم بأن إيلي هيكل هو رأس حربه في التحركات التي تحصل في الذوق وفي جونيه، وله تأثير مباشر على كل النشاطات الثورية”، مشددا على أن “هذا الأسلوب سيزيد الثوار عزيمة على المضي برفض الواقع القائم”.