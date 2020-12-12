تصوير فيلم يتسبب بأزمة سير “خانقة” على أوتوستراد المطار.. والمحافظ يتدخل

بعد زحمة سير خانقة شهدها اوتوستراد المطار باتجاه الانفاق وعلى اوتوستراد خلدة بإتجاهي الأوزاعي والشويفات بسبب تصوير فيلم دعائي عن كورونا، تدخل محافظ جبل لبنان محمد مكاوي وطلب اعادة فتح الطريق.

وبسبب ما حصل اضطر المواطنون للجوء لطرق فرعية بسبب استحالة الوصول عبر الطريق الرئيسية، سيما وأن الزحمة وصلت إلى دوحة الحص

وفي وقت سابق, أفادت غرفة التحكم المروري على حسابها عبر “تويتر” بأنّه “سيتم قطع السير على طريق أنفاق المطار باتجاه بيروت وتحويله باتجاه الأوزاعي والشويفات من الساعة الرابعة من مساء اليوم السبت وحتّى الساعة الرابعة من فجر غدٍ الأحد بسبب تصوير فيلم دعائي للوقاية من فيروس “كورونا”.