تضرر منازل في قرى جنوبية جراء القصف الاسرائيلي

أدى القصف الاسرائيلي على القرى الحدودية في الظهيرة ويارين والبستان ويارين في قضاء صور الى تضرر عدد من المنازل والمحال التجارية.

كما أدى القصف الى اصابة “سوبرماركت” في بلدة الظهيرة ومنزل رئيس بلدية الظهيرة عبدالله الغريب كما تضررت سيارته، وتضرر أيضا عدد من المنازل لآل ياسين جراء تساقط القذائف، كذلك تضررت البنى التحتية في المنطقة الممتدة بين الظهيرة وحتى مروحين.

وكان قد تجدد القصف الإسرائيلي على أطراف بلدة مروحين الجنوبيّة بالقذائف الفوسفورية، بعد أن كان قصف قوات العدو قد وصل إلى مشارف بيت ليف ورميش وعيتا الشعب في قضاء بنت جبيل، والأودية والتلال المحيطة ببلدات شمع يارين ومروحين والزلوطية، وفق ما أفادت الوكالة الوطنيّة للإعلام.