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تطمينات للبنانيّين: الزلزال بعيد.. ولا خطر من التسونامي!

منذ 41 دقيقة
تطمينات للّبنانيّين بعد الهزة

تطمينات للّبنانيّين بعد الهزة

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أفاد “المركز الوطني للجيوفيزياء”، التابع للمجلس الوطني للبحوث العلمية، في بيان، أنّ هزة أرضية سجّل في السابعة والدقيقة الرابعة بالتوقيت المحلي، مساء يوم الإثنين 20 شباط 2023، بقوة 6.3 على مقياس ريختر حدد موقعها على الساحل التركي ﻋﻠﻰ ﺑﻌد 200 كيلومتر من شمال لبنان وقد شعر بها المواطنون”.

وتابع البيان: “يهم مركز الجيوفيزياء أن يوضح أنه من الطبيعي حدوث هزات ارتدادية بعد هذه الهزة، يمكن أن يشعر المواطنون ببعض منها، ولكن ليس هناك أي خطر من أمواج التسونامي في لبنان، حسب نظام الإنذار المبكر من التسونامي في البحر المتوسط”.

وكان الخبير الجيولوجي طوني نمر قد أكد في حديث ل”الجديد”، بأن “الإحداثيات تقول أن الزلزال حصل على عمق 10 كلم عند الساحل الحدود بين سوريا وتركيا”.

وأضاف: “نحن في منطقة زلزالية وعلينا أن نتقبل الفكرة، كما علينا أيضاً أن نهدأ لأن الزلزال بعيد عن لبنان”.

 

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