تطورات "بالغة الخطورة".. واستدعاء لـ "حزب الله" إلى موسكو!

ثمّة جديد لافت على مستوى “حزب الله” وعلاقته بالاستراتيجيات الروسيّة، حيث تحدث حسان القطب، مدير المركز اللبناني للأبحاث والاستشارات، عن استدعاء “حزب الله” إلى موسكو.

وأضاف موضحًا أنّه كان “استدعاء للتبليغ وليس دعوة للنقاش”! وقال: “لا يمكن قراءة خبر ذهاب وفد “حزب الله” برئاسة رئيس كتلة الوفاء للمقاومة، محمد رعد إلى موسكو، إلّا على أساس أنّ هناك تطورات مستجدة وبالغة الخطورة في المنطقة، لا يمكن تجنبها إلا بتنفيذ جملة مطالب دولية تصبّ في مصلحة استقرار الوضع”.

ولاحظ المصدر عينه أنّ الاهتمام الروسي المستجد بالشأن اللبناني، أتى عقب جملة أحداث ومواقف وزيارات واتصالات مع مسؤولين لبنانيين، إلى جانب المعطيات الإقليمية المتصلة بالاستقرار المطلوب.