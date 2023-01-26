"تطوير حركة صادرات المنتجات الغذائية" على طاولة دبوسي ولحود

شدد رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال توفيق دبوسي، خلال استقباله المدير العام لوزارة الزراعة المهندس لويس لحود، على “ضرورة العمل معاً بإيمان لتقديم الدعم والمساعدة للمزارع وكل مكونات القطاع الزراعي اللبناني”.

وقال: “عملنا معًا ولا نزال بملفات كثيرة لا سيما الفحوص المتعلقة بسلامة الامن الغذائي، وجاءت نتائج تلك الفحوصات خالية من أي جراثيم أو أوبئة. ومن الطبيعي أن نلتقي دائمًا لدعم منتجاتنا الوطنية، سواء على أرض الوطن أو في بلدان الانتشار لتطوير حركة صادراتنا الوطنية من أجل لبنان وإقتصاده وإنسانه والوقوف معاً في وجه كل التحديات التي تحول دون إنماء إقتصادنا ومجتمعنا”.

من جهته، قال لحود: “التقيت اليوم الرئيس دبوسي صديق وزارة الزراعة وسأقوم بجولة في منطقة الشمال للإطلاع على الأوضاع الإقتصادية والاجتماعية والتجارب الناجحة التي تسجل في تلك المنطقة للعمل على تعزيز حركة التكامل بين القطاعين العام والخاص والتعاون، وبالتالي على تسويق منتجات المطبخ اللبناني في أسواق بلدان الإنتشار وتطوير حركة الصادرات، وطموحنا ان نستمر في العلاقة النموذجية مع غرفة طرابلس والرئيس دبوسي الذي أوجه له التحية على انجازاته ونجاحاته وكذلك على الدور التكاملي الذي تقوم به الغرفة مع باقي مختبرات القطاع العام”.

ونقل لحود لدبوسي ومجلس الادارة والفريق الاداري، “تحيات وزير الزراعة في حكومة تصريف الاعمال عباس الحاج حسن”، مؤكداً “الاستمرار في التعاون في محطات مقبلة من أجل تأمين مصلحة المزارع اللبناني والقطاع الزراعي بكل مكوناته”.

يشار إلى أنّ دبوسي استقبل لحود، في حضور رئيسة مصلحة الزراعة في طرابلس المهندسة سونيا الأبيض، مديرة الغرفة ليندا سلطان ومدير “مختبرات الجودة” لدى الغرفة الدكتور خالد العمري، وعدد من موظفي مصلحة الزراعة في الشمال.