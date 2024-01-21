تطوّر لافت جنوبًا.. "إسرائيل" تقترح هدنة على الحدود مع لبنان!

كشفت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية، أنّ “قادة عسكريين إسرائيليين اقترحوا هدنة 48 ساعة في الشمال، بالتنسيق مع واشنطن”.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ “الهدنة المقترحة في الجبهة الشمالية، مشروطة بردّ حاسم إذا انتهكها حزب الله”.

يأتي ذلك عقب تهديدات متتالية وجهها وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إلى لبنان وحزب الله، وأشار في أحدث تصريحاته، إلى أن القتال سيستمر في الحدود الشمالية مع لبنان، طالما المعارك مستمرة في غزة، مشيرًا إلى أنّ الجيش الإسرائيلي لن يقبل الوضع الحالي طويلًا.

ولفت غالانت إلى أنّ “حزب الله يخسر المعركة التكتيكية”، مشيرًا إلى أنّه “إذا لم يحترم حزب الله حق سكان الشمال في العيش بأمان فسنحقق ذلك بالقوة”، وفق تعبيره.

وفي وقت سابق، نقلت صحيفة “واشنطن بوست” عن مسؤولين غربيين ولبنانيين، قولهم إنّ “إسرائيل هددت بتصعيد قتالها مع “حزب الله” إن لم يوجد اتفاق خلال أسابيع”.

ويأتي ذلك في وقت تتواصل فيه الاعتداءات الإسرائيلية اليومية على الأراضي اللبنانية والتي تطال المدنيين، فيما يقوم “حزب الله” بتنفيذ عمليات عسكرية ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنات على طول الحدود. تزامنًا مع استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول الماضي.