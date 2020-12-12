تطيير الحكومة يرفع دولار السوق السوداء

افتتحت السوق السوداء صباح اليوم الأحد على ارتفاع بسيط بسعر ‏صرف الدولار ليتراوح ما بين 8250 ليرة للشراء، و8200 ليرة للمبيع.

وثبتت نقابة الصرافين في لبنان تسعير سعر صرف الدولار مقابل ‏الليرة اللبنانية بهامش متحرك بين سعر 3850 ليرة للشراء و3900 ‏ليرة، للبيع كحد أقصى.‏

في السياق، أشار الخبير المالي والاقتصادي دان قزي الى أن قرار ‏وقف الدعم نهاية السنة الحالية سياسي أكثر مما هو تقني وما من أساس ‏قانوني يلزم حاكم المصرف المركزي الوقوف عند عتبة الـ 17 مليار ‏ونصف لأن كل الأموال الموجودة في الاحتياطي هي من ودائع الناس.‏

وفي حديث الى “صوت كل لبنان” أوضح قزي أن المسار السلبي ‏لناحية تعثر تشكيل الحكومة ينعكس سلبا على سعر صرف الدولار مع ‏تعزيز الطلب عليه.‏

وعن رفع المصارف رأسمالها رأى قزي أن الامر مرتبط بمدى جدية ‏الخطوة وإذا لم يلق تجاوبا من قبل أصحاب المصارف فتسقط الملكية ‏عنهم وتتحول للمصرف المركزي.‏

ويشهد لبنان أسوأ انهيار اقتصادي منذ عقود، يتزامن مع شحّ الدولار ‏وفقدان العملة المحلية أكثر من نصف قيمتها، عدا عن ارتفاع معدل ‏التضخم، ما جعل قرابة نصف السكان تحت خط الفقر.‏

ودفعت هذه الأزمة مئات آلاف اللبنانيين للخروج إلى الشارع منذ 17 ‏أكتوبر احتجاجاً على أداء الطبقة السياسية التي يتهمونها بالفساد ‏والفشل في إدارة الأزمات المتلاحقة.‏

وتخلّف لبنان في مارس عن تسديد ديونه الخارجية، للمرة الأولى في ‏تاريخه. وأقرّت الحكومة نهاية أبريل خطة اصلاح اقتصادية، طلب ‏لبنان على أساسها مساعدة من صندوق النقد الدولي. ويعقد مسؤولون ‏من الطرفين اجتماعات متلاحقة منذ الشهر الماضي.‏

ويتعيّن على الحكومات المقبلة إجراء إصلاحات فعليّة “لإعادة النظام ‏المالي والاقتصادي إلى الوضع السليم”.‏

ويمكن لأي “تغيير بنيوي مماثل أن يضع حداً للنموذج السياسي، حيث ‏تعمل الزمر الفاسدة والتي تخدم ذاتها، على الاستيلاء على موارد ‏الدولة والممتلكات العامة وإعادة توزيعها”، وفق المصدر ذاته.‏