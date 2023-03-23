تظاهرات مرتقبة مطلع الأسبوع المقبل.. "الراتب لم يعد يكفي لوجبة إفطار"!

بعد الاشتباكات التي حصلت أمس بين العسكريّين المتقاعدين وقوى الأمن الداخلي، في ساحة رياض الصلح، تحدث العميد المتقاعد جورج نادر لموقع mtv، معتبرًا أن “العسكريين المتقاعدين وصلوا إلى مرحلة لم يعد بإمكانهم التحمّل. وعندما حاولوا نزع الشريط الشائك، قام عناصر قوى الأمن الداخلي الجائعين أيضًا، باستخدام قنابل دخانيّة ومسيّلة للدموع، كما إطلاق رصاص في الهواء، وأصيب العميد جميل داغر بعينه ورأسه والعميد مازن سليمان برأسه”، مستغربًا الأوامر التي تعطى لقوى الأمن لتدافع عن “الملياردير” أكثر من لقمة عيشها”.

وأوضح نادر “أننا حاولنا ضبط الشباب قدر الإمكان ولكن لا يمكن تهدئة الجوع والغضب أكثر من ذلك. وأعجب من جائع لم يشهر سيفه بعد، فماذا يُنتظر من الناس بعد؟ الناس جاعت، وكيف الحال بهم على أبواب رمضان”؟

ويتساءل نادر، مستطردًا: “كيف سيستطيع الصائم أن يفطر في ظل الغلاء الموجود، فالأمر بات مبكٍ وراتب العسكري المتقاعد لم يعد يكفي فعلاً لوجبة إفطار”.

وعن التحركات المقبلة، كشف نادر “أننا سنعود نهار الإثنين إلى التظاهر وقلنا للرئيس نجيب ميقاتي بأنّ لدينا مطالب يجب أن تتحقق، وسنرى أي دخان سيتصاعد الأبيض أو الأسود”، مؤكدًا أن هذه المرة الغضب سيكون أكبر فلم يعد هناك لدى الناس ما تخسره.