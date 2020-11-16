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تعاونية موظفي الدولة تعلن عن مناقصة عمومية … إليكم التفاصيل

منذ 16 دقيقة
آخر تحديث: 16 - نوفمبر - 2020 5:19 مساءً
تعاونية موظفي الدولة

تعاونية موظفي الدولة

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أعلن المدير العام لتعاونية موظفي الدولة، “ان ادارة تعاونية موظفي الدولة تجري في الساعة العاشرة صباحا من يوم الثلاثاء الواقع فيه 8/12/2020 في مكتبها الكائن في محلة الدورة – يناية نقولا أبي نصر، مناقصة عمومية لتلزيم أعمال التنظيفات في الإدارة المركزية والفروع والمكاتب التابعة للتعاونية موظفي الدولة خلال العام 2020.

يمكن لمن يرغب الإشتراك في هذه المناقصة، أن يستحصل على دفتر الشروط الخاصة بها، من المصلحة الإدارية في التعاونية، في الطابق السادس من البناية المذكورة أعلاه، وذلك خلال أوقات الدوام الرسمي التأمين الموقت: 2.500.000// ل. (مليونان وخمسمائة الف ليرة لبنانية) تقدم العروض على العنوان المبين أعلاه، في مهلة أقصاها الساعة: 0),12 من آخر يوم عمل فعلي يستبق موعد المناقصة، ويرفض كل عرض يقدم بعد هذاالتاريخ”.

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