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تعاون أميركي – فرنسي لحل الأزمة اللبنانية

25 - يونيو - 2021
آخر تحديث: 25 - يونيو - 2021 8:29 مساءً
لبنان

لبنان

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أكد وزير خارجية فرنسا جان إيف لو دريان أننا “سنتعاون مع أميركا بخصوص الأزمة اللبنانية”. وقال خلال لقاء مع نظيره الأميركي أنطوني بلينكن: “يجب الضغط على ساسة لبنان لإنهاء معاناة اللبنانيين، ونعرف المتسببين في الأزمة”.

ومن جهته، أوضح وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ان “الشعب اللبناني يطالب بإنهاء الفساد الذي تمارسه الطبقة السياسية”.

ولفت الى ان “اللبنانيين يعانون من فساد السياسيين ونريد المساعدة في إنهاء الأزمة”.

كما أضاف لودريان: “نلاحظ معا المأساة التي يمكن أن تحصل في حال تفتت هذا البلد أو زال”…”قررنا أن نتحرك معا للضغط على المسؤولينـ نحن نعرف من هم”.

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