تعاون بين شركاء المركز الطبي للجامعة اللبنانية الأميركية - مستشفى رزق و(MSP)

من خلال رؤية مشتركة مفادها أن جميع الأطفال يستحقون الحصول على التعليم، تضافرت جهود المركز الطبي للجامعة اللبنانية الأميركية – مستشفى رزق والجمعية غير الحكومية Myschoolpulse (MSP) لضمان حصول الأطفال في المستشفيات على البرامج المدرسية.

تم توقيع الشراكة في 11 أيّار بحضور كلّ من السيد سامي رزق الرئيس التنفيذي للمركز الطبي للجامعة اللبنانية الأميركية – مستشفى رزق ، والدكتور جيرارد واكيم ، رئيس قسم طب الأطفال والسيدة لارا حاج، والسيد سعد الزين، مساعد رئيس الجامعة للمشاريع الخاصة، والسيدة أ. لارا حاج نائبة مدير Myschoolpulse (MSP) ومنال أبي عبد الله ، مديرة مدرسة Myschoolpulse (MSP).

‏Myschoolpulse (MSP) هي منظمة لبنانية غير ربحية مسجلة، تعمل على جلب المدارس إلى المستشفيات لمساعدة الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 4 و 18 سنة، والذين يعانون من أمراض مزمنة، ولا يمكنهم الإلتحاق بالمدرسة بشكل عاديّ.

تتمثل مهمة المركز الطبي للجامعة اللبنانية الأميركية – مستشفى رزق، في الطب بإنسانيّة، وقد سمح هذا التعاون للمستشفى الجامعي أن يقدّم للمرضى الصغار بعض مظاهر الحياة الطبيعية من خلال منحهم إمكانية الوصول إلى التعليم والدعم النفسي.

تعمل Myschoolpulse (MSP) بتعاونٍ وثيق مع القطاع العام لضمان اتباع المنهج الأكاديمي الرسمي حتى يتمكن الأطفال من متابعة فصولهم الدراسية بسلاسة بعد العلاج. تقوم هذه المنظمة غير الحكومية حاليًا بتدريس أكثر من 100 طفل في 5 مستشفيات رئيسية في لبنان. منذ تأسيسها عام 2010 ، قدّمت Myschoolpulse (MSP) حصص تعليميّة لما مجموعه 690 طفلاً، مما يساوي 00035 ساعة من التدريس.