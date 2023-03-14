تعديلات على القوانين المتعلقة بالقضاء الإداري.. اليكم التفاصيل

عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الإدارة والعدل والمكلفة درس اقتراحات، جلسة برئاسة النائب جورج عقيص، وحضور النائبين أشرف بيضون وحليمة قعقور.

كما حضر عن وزارة العدل القاضية نادين رزق، عن مجلس شورى الدولة القاضي سميح مداح، عن نادي قضاة لبنان القاضيان فاطمة ماجد ومحمد فواز.

وتابعت اللجنة “درس اقتراحات القوانين المذكورة وتناولت المواد المتعلقة بتكوين مجلس شورى الدولة وتفويض الصلاحيات، إضافة إلى الغرف القضائية والإدارية التي يتألف منها المجلس.

وبنتيجة المناقشة والتداول، أدخلت اللجنة تعديلات عدة على عدد من المواد.

ورفعت الجلسة على أن تتابع عملها في الجلسة التالية.