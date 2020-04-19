تعديل أوقات حظر التجوال والفتح والإقفال للمؤسسات المستثناة

أصدر وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي مذكرة عدل بموجبها توقيت حظر التجوال، ليصبح من الثامنة مساء بدل السابعة، كما عدل توقيت الفتح والأقفال للمؤسسات المستثناة من التعبئة العامة.

وجاء في المذكرة:” يمنع الخروج من المنازل والولوج الى الشوارع من الساعة الثامنة مساءً وحتى الخامسة صباحاً”.

يعدل توقيت فتح وإقفال المؤسسات على الشكل التالي:

– محال البيع بالمفرق : السوبر ماركت و الميني ماركت ومحال بيع الخضار والفاكهة والألبان والأجبان وملحمة ومسمكة ودواجن والحلويات والباتسيري والكرواسان والمعجنات وبائعي الفول والمحامص والمطاحن وبيع المياه ومحلات بيع المأكولات والوجبات السريعة (من الخامسة فجراً وحتى الثامنة مساءًا).

والباقون دون أي تعديل.