تعديل بشروط دخول المسافرين اللبنانيين الى إسبانيا

أعلنت شركة طيران الشرق الاوسط -الخطوط الجوية اللبنانية، في بيان، انه اضافة الى كل من فرنسا، قبرص، ألمانيا، الدنمارك، اليونان، بلجيكا وهولندا فقد سمحت إسبانيا للبنانيين من حملة تأشيرة سياحية Visa Type C بدخول أراضيها، لذلك تم رفع جميع القيود المفروضة على السفر من لبنان إلى إسبانيا، موضحة أنه لا حاجة إلى التطعيم أو إجراء اختبار PCR أو Antigen.

وتابع البيان: “شرط الدخول الالزامي الى إسبانيا (بما في ذلك للأطفال)، هو فقط تعبئة الإستمارة الخاصة بالراكب “Spain Travel Health Form” مع QR code عبر هذا الرابط لابرازها عند الوصول.

يخضع جميع مواطني الدول الثالثة لفحص صحي عشوائي عند الوصول و لن يسمح لأي مسافر لا يستوفي شروط الرقابة الصحية ل COVID-19 التي وضعتها وزارة الصحة، بالدخول الى اسبانيا و ذلك لأسباب تتعلق بالصحة العامة”.

وطالبت شركة طيران الشرق الاوسط مراجعة مركز الإتصالات الخاص بها أو موقعها الالكتروني للحصول على المزيد من المعلومات.