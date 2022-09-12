الأثنين 16 صفر 1444 ﻫ - 12 سبتمبر 2022 |
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تعذّر إنجاز المعاملات في مالية النبطية... والسبب؟

منذ ساعة واحدة
النبطية

النبطية

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عانى المواطنون في النبطية من مشكلة باتت تتكرر وتزداد في الفترة الاخيرة وهي عدم تمكنهم من دفع الرسوم المالية المتوجبة عليهم جراء انجاز معاملات رسمية في دوائر المالية في النبطية، بسبب توقف النظام الآلي الذي ينجز معاملات الدفع في مالية صيدا ومرتبط فيها والذي يتوقف في الاونة الاخيرة بسبب عدم توافر مادة المازوت لتشغيل المولدات، وبالتالي تشغيل النظام الالي من جهة الانترنت والكومبيوترات، الامر الذي ينعكس سلبا وخسائر كبيرة على المواطنين الذين يضطرون الى تكبد عناء المواصلات وتأجيل معاملاتهم، وبالتالي حرمان خزينة الدولة من ايرادات مالية.

وأطلق مواطنين اليوم صرخة في سرايا النبطية حيث محتسبية المالية وفي قصر عدل النبطية بعدما ابلغوا ان نظام الدفع متوقف، وتمنع الموظفون عن استقبال اي معاملة الى حين تشغيل النظام مع صيدا. ولفت هؤلاء الى “ان توقف مالية صيدا يؤثر سلبا ويعطل المعاملات ليس فقط في النبطية بل في ماليات مرجعيون وبنت جبيل وحاصبيا وصور وكلها مرتبطة عبر صيدا بالوزارة، مما يوجب معالجة هذه المشكلة الاساسية”.

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