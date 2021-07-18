تعرفة الإنترنت إلى ارتفاع؟

غرّد المدير العام لهيئة أوجيرو عماد كريدية، عبر حسابه على “تويتر”: “يتم التداول على وسائل التواصل الاجتماعي أن وزارة الاتصالات وهيئة اوجيرو قامتا بزيادة تعرفة الانترنت. يهمني ان اوضح ان هذه المعلومات غير صحيحة على الاطلاق وان اي تغير في الاسعار يصدر بموجب مرسوم يصدر عن مجلس الوزراء”.

في السياق، أكد كريدية في مقابلة سابقة أن موضوع انقطاع الإنترنت في البلد غير وارد إطلاقاً ومن المستحيل أن تنقطع الشبكة عن البلد إلا إذا حدثت كارثة وإذا توقّفت كهرباء لبنان كليًّا عن تأمين الكهرباء وأنا أستبعد أن يحصل ذلك” يقول كريديّة.

وأضاف كريدية: “المشكلة في البلد اليوم ليست مشكلة انترنت إنّما هي في أزمة الكهرباء، والتي ستؤثّر على قطاعات الدولة كافة في حال انقطاعها بالكامل”.