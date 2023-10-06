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تعطل مركب هجرة يقل أكثر من 100 شخص.. وبحرية الجيش اللبناني تتحرك

منذ 39 دقيقة
عناصر من البحرية في الجيش اللبناني

عناصر من البحرية في الجيش اللبناني

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أنقذت مراكب القوات البحرية في الجيش اللبناني 125 شخصا كانوا على متن مركب هجرة غير شرعي مقابل شواطئ مدينة الميناء، بالقرب من جزر النخيل.

وكان المركب انطلق من شاطئ العبدة، وتعطل محركه عصر الجمعة، واستغاث الركاب بالقوات البحرية في الجيش التي توجهت عناصرها على الفور وأنقذتهم جميعا، وهم من الجنسية السورية، ولبناني واحد.

وتم سحب المركب والركاب الى مرفأ طرابلس وقدمت الإسعافات الأولية إليهم.

وأكدت مصادر لمراسل صوت بيروت إنترناشونال، أن جميع الركاب بصحة جيدة، ولا يتوجد بينهم أيُّ إصابات.

وتحدث وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية فشكر ل”عناصر الجيش والقوات البحرية سرعتها وانقاذها الركاب، وأعطى التوجيهات إلى مدير المرفأ الدكتور أحمد تامر لتقديم كل المساعدات إلى الركاب والتسهيلات للقوات البحرية في الجيش”.

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