تعليق إضراب العاملين في الجامعة اللبنانية ابتداءً من الإثنين

هنأت الهيئة التنفيذية لرابطة العاملين في الجامعة اللبنانية “الدكتور بسام بدران توليه رئاسة الجامعة اللبنانية ونتمنى له النجاح والتوفيق في مهمته ونمد يدنا إليه للتعاون والتكاتف في كل ما فيه مصلحة العاملين والجامعة”.

وقالت في بيان: “لأن من واجبنا أن نضعكم في صورة التطورات والمستجدات، نعلمكم بأن اتصالات عديدة جرت بين الرابطة وعدة جهات رسمية وإدارية، كان من بينها تواصل بين رئيس الجامعة الدكتور بسام بدران والرابطة تم تتويجه بلقاء موسع اليوم الثلثاء الواقع في 26 تشرين الأول 2021 في مبنى الإدارة المركزية. وبعد تهنئة الدكتور بدران تم نقاش غالبية مطالب العاملين والتوصل إلى حلول في العديد منها. بناءً عليه تعلن الرابطة ما يلي:

1- تشكر الرابطة للدكتور بدران استقباله الحار والمميز لأعضاء هيئتها التنفيذية واهتمامه بكل التفاصيل المتعلقة بمطالبهم والشرح المسهب للأسباب والموجبات في كل ملف ما استدعى تمديد الاجتماع لفترة مطولة كانت مهمة ومثمرة. إن الرابطة تعتبر المنحى الأخوي الذي تم التعاطي فيه اليوم خطوة إيجابية جداً من شأنها تحقيق التكامل والتفاهم بين العاملين وإدارتهم. كما أن تأكيد رئيس الجامعة على أن الموظفين والمدربين يشكلون العامود الفقري لسير العمل في الجامعة، وأنهم مع الأساتذة والطلاب سلسلة متكاملة لا يمكن فصلها، هو كلام مسؤول وجوهري يساهم في ردم الهوة التي تم خلقها بين مختلف فئات الجامعة.

2- تم التأكيد على تنفيذ المساعدة المالية الشهرية التي أقرت منذ فترة بقيمة 500 ألف ليرة لكافة الموظفين والمدربين، و750 ألف ليرة للعاملين في الإدارة المركزية وموظفي المعلوماتية في كل الفروع. وشدد الدكتور بدران على أن هذه المساعدة تم تثبيتها قبل توليه رئاسة الجامعة وهو سيلتزم بتنفيذها في أسرع وقت ممكن، وعلى الأغلب نهاية الشهر الحالي.

3- تم الاتفاق والتأكيد على مساعدة اجتماعية إضافية تفوق قيمتها مليونين ومئتان وخمسون ألف ليرة وقد تصل لثلاثة ملايين ليرة أو أكثر، تُدفع كل ثلاثة أشهر وسيتم إعلان قيمتها المحددة فور الإنتهاء من الحسابات مع وزارة المالية.

4- بخصوص المساعدة المالية التي أقرتها الحكومة لموظفي القطاع العام بقيمة شهر واحد مقسم على دفعتين، أكد الدكتور بدران أنه سيتم منحها ليس فقط للموظفين بل للمدربين أيضاً وأن الملف وصل من وزارة المالية إلى إدارة الجامعة وسيتم صرف الدفعة الأولى في النصف الأول من شهر تشرين الثاني.

5- أكد رئيس الجامعة أن المساعدات من الدول المانحة التي تحدث عنها وزير التربية ووعد فيها أساتذة التعليم الرسمي، ستشمل قريباً الجامعة اللبنانية بأساتذتها والعاملين فيها في الوقت نفسه بطريقة نسبية وفقاً لقيمة المبلغ الممنوح. وفي تحليل أولي، توقع أن تصل قيمة المساعدة للموظفين والمدربين إلى 100 دولار شهرياً.

6- اتفق المجتمعون على أهمية إعادة الحياة إلى الجامعة اللبنانية وأكدوا أن العام الجامعي ومصلحة الطلاب هي خطوط حمراء لا يقبل بتخطيها العاملون ولا الأساتذة ولا الإدارة. وعليه، تم الاتفاق على العودة إلى المداورة التي كانت معتمدة خلال فترة جائحة كورونا والتي تنص على عدم إقفال أي قسم من الأقسام الإدارية خلال كل أيام الأسبوع، فيما يُترك لرؤساء الأقسام والدوائر تنظيم المداورة بين العاملين بما يؤمن استمرارية القسم وتلبية حاجات الطلاب. وبخصوص المدربين، تم التأكيد على ضرورة تغطية الساعات المطلوبة مع ترك الحرية للمدرب لتوزيعها بين يومين أو ثلاثة أيام.

7- اتفق المجتمعون على معالجة موضوع تغطية ساعات المدربين في فترة الإضراب خلال شهر تشرين الأول، وقد وعد الدكتور بدران بإيجاد الصيغة المناسبة لذلك وأكد على تفهمه الكامل للحالة الاقتصادية الإستثنائية التي لا تسمح بأي شكل من الأشكال بالمس بلقمة عيش المدربين.

8- أكد رئيس الجامعة على احتساب قيمة بدل نقل مساوية لما تعلنه الحكومة لموظفي القطاع العام خاصة مع استفحال أسعار المحروقات وبلوغها أرقاماً خيالية، ما جعل قيمة الإنتقال إلى مكان العمل تتخطى قيمة الراتب.

9- وعد رئيس الجامعة بمراجعة آلية تحويل رواتب المدربين وتعديلها للتسريع فيها خاصة وأن المدربين لم يقبضوا حتى الآن رواتب شهر أيار الفائت، أي بتأخير خمسة إلى ستة أشهر.

10- وعد الدكتور بدران بمتابعة ملف إصدار عقود المدربين وتحويله إلى الحكومة رغم الجو السياسي الملبّد الذي قد يعرقل هكذا خطوات داخل الحكومة.

واضاف البيان: “إلى جانب النقاط أعلاه التي تم التوافق عليها، لم يسمح وقت الجلسة رغم مدته الطويلة بمناقشة النقاط التالية التي ستطرح في الجلسة القادمة وهي:

1- السعي لتعديل قرار المساعدة المالية التي أصدرها الرئيس السابق بحيث تصبح مساعدة أمناء السر ورؤساء الأقسام 750 ألف ليرة بدل 500 ألف، خاصة وأن هؤلاء يحضرون بشكل يومي إلى الكليات ومن المنطقي مساواتهم بعمال الإدارة المركزية وعمال المعلوماتية.

2- مناقشة ملف صندوق التعاضد وكل المتفرعات الخاصة به.

وختمت الهيئة: “أمام هذه الأجواء الإيجابية التي سيلمس نتائجها العاملون خلال الأيام القليلة القادمة، وتقديراً منا لمبادرة الدكتور بدران وللجو الرحب الذي اتسمت فيه النقاشات، نعلن تعليق إضراب العاملين في الجامعة ابتداءً من يوم الإثنين المقبل الواقع في الأول من تشرين الثاني 2021 واستكمال النقاش في مطالب العاملين في لقاءات حوارية دورية مع رئاسة الجامعة”.