تعليق التداول بهذه السلعة وسحبها من الأسواق اللبنانية

في إطار عمل الوزارة الرقابي المتواصل لحماية المستهلك، وحفاظاً على الامن الغذائي وصحة المستهلكين وبالأخص الاطفال، أصدر وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام قراراً قضى بمنع استيراد وبتعليق التداول بسلعة التشيبس ماركة PAQUI: one chip challenge لما قد يشكله هذا المنتج من خطر على صحة المستهلكين وخصوصاً الاطفال، وطلب من مستوردي المنتج المذكور ونقاط البيع سحبه من الاسواق وعدم طرحه للبيع.

في هذا المجال، كان أكد مدير عام وزارة الاقتصاد محمد أبو حيدر أنه تبيّن وجود منتج Paqui Chips في الأسواق الذي يُسبب بعض الأضرار الصحية على المستهلك خصوصاً لدى الأطفال لذلك قررنا منع بيعه في المدارس وسيُمنع استيراده وسنطلب سحبه من الأسواق.