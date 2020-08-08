تعميم أوصاف جثتين استحضرتا يوم حصول الانفجار إلى مستشفى الجامعة الأميركية

عمّمت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أوصاف جثتين مجهولتي الهوية، استحضرتا يوم حصول انفجار مرفأ بيروت بتاريخ 4/8/2020 إلى مستشفى الجامعة الأميركية.

الجثة الأولى: يعتقد بأنها عائدة لامرأة من الجنسية الفلبينية، في العقد الخامس من العمر، معتدلة البنية، طول القامة حوالى 165 سنتمترا، حنطية البشرة، لون الشعر أسود. (مرمزة B7).

الجثة الثانية: يعتقد بأنها عائدة لشاب من الجنسية البنغالية، في العقد الثالث من العمر، معتدل البنية، طول القامة حوالى 174 سنتمترا، حنطي البشرة، لون الشعر أسود، ذو لحية وشارب. (مرمزة B10).

لذلك، تطلب هذه المديرية العامة من ذويهما أو ممن يعرف عنهما شيئا، الاتصال بفصيلة ميناء الحصن في وحدة شرطة بيروت على الرقم: 361803-01 للإدلاء بما لديهم من معلومات”.